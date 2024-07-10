В Одессе слышали взрыв: россияне ударили из авиации
Оккупанты атаковали Одессу. В городе слышали взрыв.
Около 10:40 в Одесской области раздалась воздушная тревога. Стало известно, что в направлении региона летит ракета из временно оккупированного Крыма.
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Взрыв в Одессе
Воздушные силы уточнили, что цель движется в сторону Черноморска. Также они призвали жителей Одессы немедленно пройти в укрытие.
Одесса и Одесский район, пожалуйста, находитесь в укрытиях к отбою! Ракетная опасность!
– обращался к украинцам глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Через считанные минуты после объявления тревоги, в пределах Одессы раздался взрыв.
Как пишут мониторинговые каналы, по городу была выпущена управляемая авиационная ракета Х-31П.
В 10:55 для Одесской области дали отбой тревоги.
Напомним, ночью 10 июля Одесская область находилась под ударом "Шахедов" и ракет.
Ракеты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Так, в результате активного противодействия 3 вражеских ракеты Х-59/Х-69 и 3 ударных БПЛА не достигли своих целей.
В целом враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, 20 "Шахедами".