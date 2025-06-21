В Одессе слышны взрывы: ПВО работает по российским дронам

В ночь на 21 июня в Одессе снова объявили воздушную тревогу. В городе слышны взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Думскую.

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Что известно об атаке дронов на Одессу

Так, в 01:08 в Одесской области повторно объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА.

Уже через несколько минут местные СМИ сообщили о работе ПВО по целям.

Мониторы писали о группе из 14 "Шахедов", направлявшихся в Одесскую область с моря. Из них 6 двигались летели к Южному/Коблево/Черноморску, а остальные – в сторону Черноморска/Одессы.

Инфографика российской атаки на Одесскую область / фото monitor

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Заметим, уже после полуночи взрывы раздавались в Днепре и Кременчуге. Последний находится под массированной атакой дронов, мониторы пишут о более чем десятке "Шахедов", кружащих в секторе.