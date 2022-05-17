В Одессе умер волонтер и участник боевых действий Константин Иванов

В Одессе 16 мая скончался Константин Иванов. Сообщалось, что в 2014 году он возглавлял одесский "Правый сектор".

В Одессе мужчину знали как поэта и учителя. Он занимался волонтерской работой и участвовал в боевых действиях на Востоке.

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О смерти мужчины сообщил в фейсбуке его сын Лев. Он рассказал, что отец умер в результате продолжительной болезни.

Прощаться с Ивановым будут 19 мая возле крематория Таировского кладбища в Одессе.

Возглавлял ли Иванов "Правый сектор"

СМИ пишут и о темных страницах биографии Иванова. К примеру, его обвиняли в присвоении волонтерских денег. На него нападали и обливали зеленкой. Сергей Стерненко утверждает, что Иванов на самом деле никогда не занимал должность главы "Правого сектора".

Он выдавал себя за главу одесского "Правого сектора" в сентябре 2014 года и разворовывал деньги на гуманитарной помощи армии, – говорит активист.

Стерненко отметил, что говорится о около 200 тысячах гривен.

Реакция сети

На странице умершего люди выражают соболезнования. Михаил Бейзерман написал, что Иванов мог сделать очень многое. Однако добавил, что "он был удивительным фантазером и при этом очень простым человеком, умеющим создавать самые сложные проблемы самому себе".

Эмиль Сутовский написал, что Константин был далеко не обязательным и ответственным человеком. У многих были претензии к нему. Однако его очарование и чувство юмора, энергия и разноплановость перекрывали все.

В Киеве простились с Кравчуком

Сегодня, 17 мая, в Украинском доме в Киеве прошла церемония прощания с первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Отдать последнюю дань уважения политику пришло немало людей. К примеру, второй, третий, пятый, а также шестой президенты: Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Вместе с действующим главой государства была и первая леди Елена Зеленская.

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