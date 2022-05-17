В Одесі чоловіка знали як поета та вчителя. Він займався волонтерською роботою та брав участь у бойових діях на Сході.

До теми У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком: фото та відео церемонії похорону

Про смерть чоловіка повідомив у фейсбуці його син Лев. Він розповів, що батько помер внаслідок тривалої хвороби.

Прощатимуться з Івановим 19 травня біля крематорію Таїровсього цвинтаря в Одесі.

Чи очолював Іванов "Правий сектор"

ЗМІ пишуть і про темні сторінки біографії Іванова. Наприклад, його звинувачували у привласненні волонтерських грошей. На нього нападали та обливали зеленкою. Сергій Стерненко стверджує, що Іванов насправді ніколи не обіймав посаду очільника "Правого сектора".

Він видавав себе за очільника одеського "Правого сектору" у вересні 2014 року й розкрадав гроші на гуманітарній допомозі армії,

– каже активіст.

Стерненко зазначив, що мовиться про близько 200 тисяч гривень.

Реакція мережі

На сторінці померлого люди висловлюють співчуття. Михаїл Бєйзерман написав, що Іванов міг зробити дуже багато. Однак додав, що "він був дивовижним фантазером і при цьому дуже простою людиною, яка вміла створювати найскладніші проблеми самому собі".

Еміль Сутовський написав, що Костянтин був далеко не обов'язковою і відповідальною людиною. У багатьох були претензії до нього. Однак його чарівність та почуття гумору, енергія та різноплановість перекривали все.

У Києві попрощались із Кравчуком

Сьогодні, 17 травня, в Українському домі у Києві відбулась церемонія прощання із першим Президентом України Леонідом Кравчуком.

Віддати останню шану політику прийшло чимало людей. Наприклад, другий, третій, п'ятий, а також шостий президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко та Володимир Зеленський. Разом з чинним главою держави була й перша леді Олена Зеленська.

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