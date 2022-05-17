Церемонія прощання розпочалась о 11:00 в Українському домі, що на вулиці Хрещатик, 2.

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Прощання із Кравчуком

Труну з першим президентом України заносили військові. Під час цього лунала "Мелодія ля-мінор" Мирослава Скорика.

Церемонія прощання з Леонідом Кравчуком у Києві: дивіться відео

Смерть Кравчука: що відомо

10 травня у ЗМІ з'явилась інформація про смерть першого українського президента. Потім сумну звістку підтвердила і Верховна Рада.

Стан здоров'я Кравчука погіршився у 2021 році. Наприкінці червня політику зробили операцію на серці. Політик навіть тривалий час лежав у реанімації.

Після цього Кравчука відправили на реабілітацію до Німеччини. Ще 10 січня президент Володимир Зеленський вітав Кравчука з днем народження. Бажав йому найшвидшого одужання.

У січні 2022 року, коли повідомили про загрози нападу Росії, Кравчук відреагував це. Політик наголошував, що готовий закрити рідну землю грудьми. Він разом з іншими президентами закликав напередодні війни підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ "не був обманом".

Також Кравчук написав лист-звернення до українців. Останньою публічною заявою першого президента було, ніхто й ніколи не підкорить український волелюбний народ.

Історія першого Президента Леоніда Кравчука – дивіться відео: