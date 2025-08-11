Многие украинцы указывали, что мультик является вредным для детей даже вне контекста своего российского происхождения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в сети Threads.

Что известно о споре вокруг празднования дня рождения с "Машей и медведем" в Одессе?

В Одессе день рождения ребенка в детском саду решили отпраздновать с "Машей и медведем". Этот момент распространили в соцсети Threads, что вызвало горячие дискуссии в комментариях.

Одна из пользовательниц по имени Таисия возмутилась, что на четвертом году войны детям насаждают российские нарративы и мультфильмы.

Шел 4-й год полномасштабной войны. Увидела в сториз празднование Дня рождения маленького украинца в украинском частном садике. Маша и медведь. Серьезно? Не знаю, к кому больше вопросов – садик, аниматоры, родители. Эти крохи – наше будущее. Зачем забивать им голову этим российским дерьмом?,

– заметила Таисия.

Некоторые другие пользователи стали на защиту этого мероприятия, используя в основном вотебаутизмы. В ответах Таисии приводили пример Снегурочки, мол, этот российский персонаж почему-то не исчез из украинского пространства.

Те кто соглашался с мнением о недопустимости таких персонажей, отмечали, что мультфильм сам по себе имеет вредные элементы и замысел, независимо от того, что он еще и вымышленный в России.

"Как человек, который 10 месяцев работал менеджером в студии праздников, могу сказать, что вопрос в родителях. Ну и в студии, которая и в дальнейшем продает это дерьмо. Мы отказывали, костюмы продали. Но категория клиентов, которые просят русскоязычных аниматоров/героев рос.мультиков, просят подросткам включать рос.музыку, никуда не исчезает, к сожалению", – написала одна пользовательница.

Одна из украинок написала, что звонила в детсад. Там извинились за инцидент и пообещали изменить правила, чтобы не допускать подобных случаев.