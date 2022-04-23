В Одессе в результате ракетных обстрелов уже 6 погибших, спасатели ликвидировали пожар в доме

В обед 23 апреля Россия нанесла ракетные удары по Одессе из Каспийского моря. Пока известно уже о 6 погибших.

Из-под завалов спасли 2 человек. С места происшествия были эвакуированы 86 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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На месте работают 96 спасателей ГСЧС и 18 единиц техники.

Пожар ликвидирован, но спасательные работы продолжаются

23 апреля около 14:35 в Киевском районе Одессы российская ракета попала в шестнадцатиэтажный жилой дом. В результате в квартирах на 4 и 5 этажах вспыхнул пожар.

В 15:54 пожар локализовали, а около 17:00 полностью потушили.

Ранее сообщалось, что среди погибших – 3-месячный младенец. Число раненых за час не изменилось – 18. Но пока точно неизвестно, сколько людей может находиться под завалами.

Важно – что известно о ракетных обстрелах Одессы 23 апреля: смотрите видео