В Одессе внезапно обрушилась часть здания инфекционной больницы: фото ужасают

В Одессе 19 января рухнула часть стены циркульного корпуса Одесской инфекционной больницы. Отмечают, что здание является памяткой архитектуры. Однако находится уже в крайне неудовлетворительном аварийном состоянии.

Отмечают, что здание уже более 5 лет не эксплуатируется. К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

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Сегодня произошло обрушение части стены циркульного корпуса Одесской инфекционной больницы. Здание является памятником архитектуры национального значения, находится в крайне неудовлетворительном/аварийном состоянии, как минимум 5 лет не эксплуатируется,

– говорится в сообщении.



Отмечают, что местные власти уже знают о проблеме. Александр Филатов – первый заместитель городского головы – заявил, что специалисты профильных служб мэрии и ученые Одесской государственной академии строительства и архитектуры проведут обследование здания, а также предоставят рекомендации по первоочередным действиям.

Кроме того, подчеркивают, что здание – памятник архитектуры национального значения. Все работы будут согласовываться с соответствующими государственными органами.



В Одессе обрушилась стена дома / "Одесса Официально"

Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет.

В прошлом месяце в Одессе произошел схожий инцидент

В декабре 2023 года в Одессе уже произошел аналогичный инцидент. Тогда обрушился дом, в котором находились люди. В эпицентре угрозы оказался 3-й подъезд аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этаж. К счастью, пострадавших тоже не было. Находившиеся в доме люди сами вышли из него.