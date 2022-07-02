В Одессе во время тревоги были слышны взрывы: находитесь в укрытиях

В Одессе по состоянию на 21:06 2 июля объявили о воздушной тревоге. Уже через считанные минуты местные жители услышали взрывы.

По данным СМИ, сработало ПВО. Местных жителей призвали оставаться в укрытиях гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.

Заметьте В Сергеевке Одесской области завершили спасательные работы по разбору завалов и поиску тел.

Кроме того, украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места "прилетов".

По состоянию на 21:16, воздушная тревога объявлена ​​в двух областях: Одесской и Луганской.

Оккупанты выпустили 10 ракет по Николаеву

Украинцам напоминают, что следует доверять только информации из проверенных источников.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что утром 2 июля российские захватчики выпустили по Николаеву сразу 10 ракет. Город был обстрелян с территории временно оккупированной Херсонщины.

По Николаеву ударили "Ониксом".

В который раз атакованы объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города. Также зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших уточняется,

– говорится в сообщении.

Александр Сенкевич – мэр Николаева – сообщил, что атака на город началась в пол 5 часа утра.

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