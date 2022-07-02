За даними ЗМІ, спрацювала ППО. Місцевих жителів закликали залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.

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Окрім того, українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця "прильотів".

Станом на 21:16 повітряна тривога оголошена у двох областях: Одеській та Луганській.

Зауважте! Українцям нагадують, що варто довіряти лише інформації з перевірених джерел.

Окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву

Оперативне командування "Південь" повідомило, що над ранок 2 липня російські загарбники випустили по Миколаєву відразу 10 ракет. Місто обстріляли з території тимчасово окупованої Херсонщини.

По Миколаєву вдарили "Оніксом".

Вкотре атаковано об'єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста. Також зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється,

– мовиться у повідомленні.

Олександр Сєнкевич – мер Миколаєва – повідомив, що атака на місто розпочалася о пів на 5 годину ранку.

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