Рятувально-пошукові роботи завершилися о пів на 7 годину вечора 2 липня. Загальна кількість загиблих внаслідок цього ракетного удару – 20 осіб. Із них 16 були були в атакованому будинку, а 4 – на базі відпочинку.

Ця подія Ворог 3 ракетами вдарив по 9-поверхівці та базах відпочинку на Одещині: все, що відомо

Скількох людей вдалося врятувати

У власному будинку зазнали поранень 37 осіб. Зокрема, допомога медиків знадобилася 6 дітям. На базі відпочинку постраждалою внаслідок атаки була одна особа.

Врятувати з-під завалів вдалося 8 осіб. Серед них було троє дітей. На місці події весь час працювали психологи ДСНС, які допомагали пережити трагедію рідним загиблих і постраждалим.

Головне про удар по Одещині

Російські літаки приблизно опівночі завдали удару з боку Чорного моря. Росіяни цілеспрямовано випустили 3 ракети Х-22 у домівки та місце відпочинку мирних жителів. У 9-поверхівці був повністю зруйнований цілий під'їзд. Одразу стадо відомо про перших загиблих. Проте кількість постійно зростала.

Щодо бази відпочинку, то спершу не повідомляли про постраждалих. Згодом виявилося, що там жертвами російського "визволення" стали 4 людини – ціла сім'я.

Це свідомий, цілеспрямований російський терор, а не якісь там помилки чи випадкове влучання ракет,

– прокоментував це Володимир Зеленський.

Водночас російські пропагандисти вкотре почали говорити, що жодних ударів по цивільних їхні війська нібито не завдавали. Мовляв, знищили "радіолокаційну станцію". Усіх постраждалих і вбитих росіяни назвали акторами.

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