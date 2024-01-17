В Одессе второй раз за сутки раздался взрыв: оккупанты могли бить ракетами
На рассвете в Одесской области раздались взрывы. В Воздушных силах предупредили о пуске ракет в направлении Белгород-Днестровского района.
Тревогу объявили на Юге в 06:38. Как сообщают журналисты 24 Канала, в Одесской области прогремели по меньшей мере 2 взрыва.
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В воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Поэтому существовала угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Затем воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Уже через несколько минут в Одесской области раздался взрыв, а впоследствии – еще один. Перед этим в Воздушных силах также сообщили, что оккупанты запустили ракету в направлении Белгород-Днестровского района Одесчины.
Карта тревог в Украине по состоянию на 06:45 17 января 2024
К слову, мониторинговые телеграм-каналы в сети сообщали, что с Балаклавы во временно оккупированном Крыму россияне совершили пуск ракеты. Однако эта информация пока не подтверждена.
В 07.01 на Юге объявили отбой воздушной тревоги.
Враг ночью атаковал Одесчину
- В ночь на 17 января российские военные атаковали Одесскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Боевая работа на Юге длилась более 3 часов.
- Украинские защитники уничтожили 1 БПЛА в Границах Николаевской области, еще один – в пределах Кировоградской области. Еще 11 дронов ликвидировали в Одесской области.
- Подавляющее большинство сбитых "Шахедов" упало в море, ведь дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря. Однако разрушений избежать не удалось.
- Так, взрывной волной повреждены многоквартирные дома, магазины, частные автомобили горожан в Приморском районе Одессы. В нескольких локациях произошло возгорание – горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Кроме того, перед одной из многоэтажек города на месте падения обломков образовалась огромная воронка.
- Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пока известно о трех пострадавших.