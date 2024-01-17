В Одессе второй раз за сутки раздался взрыв: оккупанты могли бить ракетами

На рассвете в Одесской области раздались взрывы. В Воздушных силах предупредили о пуске ракет в направлении Белгород-Днестровского района.

Тревогу объявили на Юге в 06:38. Как сообщают журналисты 24 Канала, в Одесской области прогремели по меньшей мере 2 взрыва.

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В воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Поэтому существовала угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Затем воздушную тревогу объявили в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Уже через несколько минут в Одесской области раздался взрыв, а впоследствии – еще один. Перед этим в Воздушных силах также сообщили, что оккупанты запустили ракету в направлении Белгород-Днестровского района Одесчины.



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К слову, мониторинговые телеграм-каналы в сети сообщали, что с Балаклавы во временно оккупированном Крыму россияне совершили пуск ракеты. Однако эта информация пока не подтверждена.

В 07.01 на Юге объявили отбой воздушной тревоги.

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