Со дна постучали: в Одессе задержали горе-"блогеров", подвергших героев колоссальной опасности

Украинцы регулярно предупреждают, что нельзя фотографировать или снимать на видео локации защитников и работу ПВО. В то же время некоторые "уникумы" продолжают пробивать дно запрещенными съемками.

В СБУ подчеркнули, что уже сообщили о подозрении двум одесситам. Они, в частности, "сливали" в соцсеть локации Сил обороны в Одессе.

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Один из "блогеров" подверг опасности ПВО

Пресс-служба СБУ сообщила, что один из подозреваемых – 36-летний одессит – снимал работу украинской ПВО. Это произошло во время ночной массированной ракетной атаки. Кроме того, мужчина выложил отснятые кадры в инстаграм и на ютуб. В описание к видео горе-"блогер" добавил точное время и место съемки. Такими действиями он мог раскрыть месторасположение и специфику работы украинского ПВО.

Тем временем 28-летний "блогер" – снял на видео расположение оборонного объекта. Там находились на службе нацгвардейцы и полицейские. Кроме того, видео горе-"блогер" опубликовал в тиктоке и дал привязку к геолокации.

Теперь горе-"блогерам" грозит до 8 лет лишения свободы.

В Николаевской области задержали вражеского агента

В Николаевской области задержали вражеского агента, которая собирала разведданные о визите Владимира Зеленского. В частности, женщина пыталась установить время, а также список локаций ориентировочного маршрута украинского лидера по территории области.

СБУ узнали о намерениях злоумышленницы и позаботились о дополнительных мерах безопасности. Теперь российскому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.