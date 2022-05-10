Об этом рассказал 10 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Спасибо всем, кто привлечен к контрдиверсионной работе. Задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к сотрудничеству с рашистами. Их сейчас проверяют. Среди них, возможно, есть корректировщики вражеского огня", – сказал Братчук.

Ситуация в Одессе

Братчук отметил, что завершился продленный комендантский час. Он отметил – он дала свои результаты и предотвратила скопление людей. Грубых нарушений не зафиксировали.

Россияне в течение 9 мая массово обстреливали город. По словам Братчука, вероятность, что враг продолжит обстреливать регион, остается слишком высокой. Кроме этого, для того чтобы нанести ракетные удары, россияне все чаще применяют стратегическую авиацию.

К сожалению, самый плохой сценарий сбылся. Есть раненые и погибшие. Нанесли значительный ущерб объектам инфраструктуры. Уничтожать врага в небе, море, на суше – наша главная задача,

– подчеркнул Братчук.

Обратите внимание – какие ракеты использовали рашисты, чтобы атаковать Одессу: смотрите видео

Атака 9 мая

За предыдущие сутки в город попали 7 ракет и повредили 2 объекта гражданской инфраструктуры. В частности, торговый центр. Известно, что 1 человек погиб, а еще 5 ранены.

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