Про це розповів 10 травня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Дякую усім, хто залучений до контрдиверсійної роботи. Затримали кількох осіб, яких підозрюють у причетності до співпраці з рашистами. Їх наразі перевіряють. Серед них, можливо, є корегувальники ворожого вогню", – сказав Братчук.

Ситуація в Одесі

Братчук зазначив, що завершилась продовжена комендантська година. Він зазначив – вона дала свої результати й запобігла скупченню людей. Грубих порушень не зафіксували.

Росіяни впродовж 9 травня масово обстрілювали місто. За словами Братчука, ймовірність, що ворог продовжить обстрілювати регіон, залишається занадто високою. Крім цього, для того, щоб завдати ракетні удари, росіяни все частіше застосовують стратегічну авіацію.

На жаль, найгірший сценарій справдився. Є поранені та загиблі. Завдали значної шкоди об'єктам інфраструктури. Знищувати ворога в небі, морі, на суходолі – наше головне завдання,

– наголосив Братчук.

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Атака 9 травня

За попередню добу у місто влучили 7 ракет і пошкодили 2 об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, торговий центр. Відомо, що 1 людина загинула, а ще 5 поранені.

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