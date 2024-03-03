В Одессе завершили поисковую операцию: Клименко назвал количество жертв

Россия ударила "Шахедом" по жилой многоэтажке в Одессе. Поисково-спасательная операция длилась почти 2 суток.

Примерно в 20:42 3 марта глава МВД Игорь Клименко сообщил о завершении операции. Напомним, что российская атака дронами на Одессу произошла в ночь с 1 на 2 марта.

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Что известно о количестве погибших

Министр внутренних дел заявил, что спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в Одессе. По его словам, в результате российского удара погибли 12 человек, среди них – 5 детей.

Спасатели несколько минут назад завершили деблокировку тела ребенка – девочки 2016 года рождения. Младшей жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего 4 месяца,

– написал Клименко.

Глава МВД поблагодарил каждого, кто в эти дни был на месте происшествия и был рядом с потерпевшими.

Россияне атаковали Курахово

Клименко заявил, что в городе Курахово на Донетчине тоже пострадали дети. Днем 3 марта россияне попали в авиабомбой по жилой пятиэтажке. В настоящее время известно о 16 раненых. Среди пострадавших 2 ребенка 2006 и 2009 годов рождения. Также получили повреждения более 10 многоквартирных домов.

Пока мы бьем оккупантов на фронте, они продолжают воевать с гражданскими, они воюют с детьми. За эти удары обязательно будет ответ. И в международных судах, и на поле боя,

– подчеркнул министр.

Что сказали спасатели об Одессе

В ГСЧС прокомментировали завершение операции в Одессе. В ведомстве отметили, что аварийно-спасательные работы на месте российского удара по многоэтажке продолжались непрерывно.

К сожалению, российский беспилотник унес жизни 12 человек, среди которых 5 детей! 5 малышей в мгновение ока стали небесными ангелочками из-за безумия "недолюдей" из "недостраны"... Нам всем очень больно... Словами трудно утешить близких погибших! Но мы верим, что вместе украинцам по силам разделить боль потери, поддержать и выстоять!

– сказали спасатели.

Также в ГСЧС поделились кадрами с места событий.

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Спасатели сообщали ранее, что в результате этой атаки пострадали 8 человек. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 5 жителей.