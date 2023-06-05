В Одесской области 6 июня будут прощаться с сотрудником ОК "Юг" Александром Макаевым

Полковника Александра Макаева в последний путь отправят 6 июня. Прощальная церемония с сотрудником ОК "Юг" состоится в 13:00 в Болграде.

Информацию о смерти начальника отдела гражданско-военного сотрудничества ОК "Юг" подтвердила 24 Каналу спикер Наталья Гуменюк. Она также рассказала, как умер Александр Макаев.

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Что известно о смерти Макаева

Общаясь с журналистами, спикер ОК "Юг" отметила, что полковник не погиб. Речь идет о естественной смерти. Собственно, она подтвердила информацию, которую ранее сообщали в Болградской ОВА.

Это не гибель, это естественная смерть,

– отметила Наталья Гуменюк.

В Болградской районной администрации отметили, что умер Макаев 4 июня. Произошло это, когда он находился на службе и выполнял боевое задание. У полковника остановилось сердце.

Как отмечают в РВА, Макаев всю свою жизнь посвятил военной службе. Он пошел по стопам своего отца, который был десантником.

Среди подчиненных и коллег он пользовался большим уважением и авторитетом. Без отца остался сын, без сына осталась мать,

– добавили в РВА.

Церемония прощания с полковником состоится 6 июня в 13:00 в городе Болград, по улице Оцерклевича, дом 35. Отпевать его будут в Спасо-Преображенском соборе в 14:00.

"Просим всех жителей общины поддержать семью погибшего и образовать коридор уважения на последнем пути нашего Героя ориентировочно в 14:30 от Спасо-Преображенского собора по улицам 25 Августа и Училищной до Болградского городского кладбища, где состоится церемония захоронение", – призвали в РВА.

В администрации также выразили глубокие соболезнования семье и близким Александра Макаева. Жертва и отвага украинского защитника, как отмечают в РВА, останутся в "наших сердцах как символ силы и мужества".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования и преклоняется перед защитником Украины!