ДТП произошло на автодороге сообщением Одесса – Рени в селе Большой Дальник около 12 часов дня. Водитель был трезвым.

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В автобусе находилось 28 пассажиров

По предварительной информации полицейских, 34-летний водитель рейсового автобуса межобластного сообщения, который двигался в направлении Одессы, не убедился в безопасности маневра и, совершая обгон, допустил столкновение с грузовиком. 39-летний водитель автомобиля как раз двигался в попутном направлении и поворачивал налево.

На момент аварии в автобусе находились 28 человек. 9-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб носа.

Обоих водителей проверили на состояние опьянения – они трезвые,

– сообщили в полиции.

В Одесской области автобус столкнулся с грузовиком / Фото полиции Одесской области