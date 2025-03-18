Похоже на апокалипсис: в Одесской области масштабный пожар, – СМИ

Днем 18 марта стало известно о масштабном пожаре в Одесской области. СМИ распространяют страшные кадры, но причина возгорания пока не известна.

Детали передает 24 Канал. Что известно о масштабном пожаре в Одесской области 18 марта Кадры, которые распространяют в СМИ, действительно страшные. Все небо затянуто дымом и бушует огонь. Смотрите видео крупного пожара в Одесской области 18 марта 2025 года: Мы пытаемся связаться с ГСЧС области, чтобы выяснить детали.