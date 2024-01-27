В Подольском районе Одесской области девушка-подросток издевалась над собакой. Она наносила ему на нос порезы и снимала это.

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С девушкой работают полицейские

На видео было заметно, что собака уже не в первый раз становится жертвой таких действий.

26 января видео обнаружили правоохранители, сообщает ГУНП в Одесской области. Правоохранители установили личность девушки и ее местонахождение. Удалось выяснить, что на момент издевательств девушке было 12 лет.

Собака жива. С девушкой сейчас работают полицейские.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией животного.

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