В Подольском районе Одесской области девушка-подросток издевалась над собакой. Она наносила ему на нос порезы и снимала это.
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С девушкой работают полицейские
На видео было заметно, что собака уже не в первый раз становится жертвой таких действий.
26 января видео обнаружили правоохранители, сообщает ГУНП в Одесской области. Правоохранители установили личность девушки и ее местонахождение. Удалось выяснить, что на момент издевательств девушке было 12 лет.
Собака жива. С девушкой сейчас работают полицейские.
Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией животного.
Под Киевом нашли застенку для животных
- Убежище Dog Help Ukraine в Киевской области подозревают в жестоком обращении с животными. Правоохранители Киевской области уже открыли уголовное производство. Зоозащитники утверждают, что собаки в приюте истощены, страдают от голода и холода и должны питаться остатками мертвых животных. Волонтеры уже приступили к эвакуации четырехлапых.
- В соцсетях распространили фотографии и сообщения, какие свидетельствуют об ужасном отношении к четырехлапым, которые не имели пищи длительное время и вынуждены были есть трупы погибших животных.
- Следователи Броварского управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по факту жесткого обращения с животными. Правоохранители выясняют все обстоятельства и проводят тщательную проверку.