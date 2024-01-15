Речь о 27-летнем Иване Аблове. Сообщается, что он на фоне личной неприязни ударил пострадавшего кухонным ножом в грудь.
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Сына судьи отправили под стражу
Полиция задержала подозреваемого в преднамеренном убийстве знакомого во время празднования Нового года. Речь идет о сыне скандальных судей Иване Аблове. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта 2024 года без права внесения залога.
Сообщается, что Иван Аблов праздновал Новый год вместе с компанией в дачном коттедже в Одесской области. Тогда между ним и знакомым – Игорем Гегелем, возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес несколько проникающих ударов потерпевшему. Под полученными травмами парень скончался. Сам преступник скрылся с места.
Кто родители задержанного
- Отец Ивана Аблова – судья ныне ликвидированного Окружного административного суда Киева Евгений Аблов. Он причастен к нескольким скандальным делам. В частности, в 2013-м он обязал спецназовцев разогнать активистов Майдана, а в 2017-м вынес решение о законности процедуры торгов "рюкзаками Авакова". Также он фигурировал в деле "пленок Волка" по созданию преступной организации в целях захвата власти.
- В прошлом году Аблов через Высший совет правосудия пытался уйти в отставку, избежав увольнения. Это позволило бы сохранить выплаты от государства – около 100 000 гривен в месяц. А также это дало бы ему иммунитет от правоохранителей, ведь на задержание было возможно только при разрешении ВРП.
- Мать Ивана Аблова – Юлия также работает судьей. Она же известна тем, что задекларировала две квартиры в Киеве по 140 квадратных метров, дорогой автомобиль Porsche Panamera и полтора миллиона гривен "подарка" от матери.