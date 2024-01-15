Мова про 27-річного Івана Аблова. Повідомляється, що він на фоні особистої неприязні він вдарив потерпілого кухонним ножем у груди.
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Сина судді відправили під варту
Поліція затримала підозрюваного в умисному вбивстві знайомого під час святкування Нового року. Мовиться про сина скандальних суддів Івана Аблова. Суд постановив обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня 2024 року без права внесення застави.
Повідомляється, що Іван Аблов святкував Новий рік разом з компанією у дачному котеджі на Одещині. Тоді між ним та знайомим – Ігорем Гегелем, виникла сварка. У ході конфлікту підозрюваний завдав декілька проникаючих ударів потерпілому. Під отриманих травм хлопець помер. Сам злочинець втік з місця.
Ким є батьки затриманого
- Батько Івана Аблова — суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Євгеній Аблов. Він причетний до декількох скандальних справ. Зокрема, у 2013-му він зобов'язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, а у 2017-му виніс рішення про законність процедури торгів "рюкзаками Авакова". Також він фігурував у справі "плівок Вовка" щодо створення злочинної організації з метою захоплення влади.
- У минулому році Аблов через Вищу раду правосуддя намагався піти у відставку, уникнувши звільнення. Це б дало змогу зберегти виплати від держави – близько 100 000 гривень на місяць. А також це дало б йому імунітет від правоохоронців, адже на затримання було можливим лише за дозволу ВРП.
- Мати Івана Аблова – Юлія, також працює суддею. Вона ж відома тим, що задекларувала дві квартири в Києві по 140 квадратних метрів, дорогу автівку Porsche Panamera та півтора мільйона гривень "подарунку" від матері.