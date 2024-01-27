У Подільському районі Одеської області дівчина-підліток знущалася з собаки. Вона наносила йому на ніс порізи та фільмувала це.

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Із дівчиною працюють поліцейські

На відео було помітно, що собака вже не вперше стає жертвою таких дій.

26 січня відео виявили правоохоронці, повідомляє ГУНП у Одеській області. Правоохоронці встановили особу дівчини та її місце перебування. Вдалося з'ясувати, що на момент знущань дівчині було 12 років.

Собака живий. Із дівчиною зараз працюють поліцейські.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

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