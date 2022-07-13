Украина будет с хлебом, а порт на Дунае работает с огромными нагрузками, – Братчук

В Одесской области активно проходит жатва. Результат не такой, как был в 2021 году, но и довольно неплохой.

Братчук о хороших новостях из Одесской области

Сейчас регион живет тем, что трудится на экономику. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает 24 канал.

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Уже треть площади обмолочена. Есть результаты. В военных условиях урожай неплохой. То есть Украина будет с хлебом, а значит – с ресурсами и победой,

– отметил Братчук.

Ранее российские оккупанты попали своими снарядами в 2 ангара с зерном и полностью разрушили их. Поэтому теперь особое внимание уделяется именно тому, где хранить собранный урожай. Зерно нужно где-то держать, пока не освободятся зернохранилища. Сейчас они заполнены, поскольку осталось много зерна, которое должно было пойти на экспорт.

Чтобы сохранить урожай в безопасности, у военных и аграриев есть определенные уловки. Братчук, конечно, из соображений безопасности их не сообщил.

Суда с зерном сопровождают военные

Уже полноценно и с огромной нагрузкой работает устье Быстрое на реке Дунай. В порт заходят многие иностранные корабли. Суда сопровождают украинские военно-морские силы и силы обороны Юга. Ведь высокая вероятность ракетных ударов – в Черноморе море находятся 4 ракетных носителя россии.

Братчук отметил, что опасность действительно есть, но он надеется, что удастся выстоять.

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