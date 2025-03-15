В Одесской области раздаются взрывы: работает ПВО

В Одесской области слышны взрывы. Местные СМИ сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные одесские СМИ и Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о взрывах в Одесской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что над Черным морем около 20:26 зафиксирован пролет БпЛА в сторону Одессы.

В 21:01 вражеские БпЛА продолжали фиксировать над Черным морем. Они держали курс на Одесскую область в направлении Черноморска.

В 21:45 в одесских медиа появились сообщения о звуках взрывов в Одесской области. Уточняется, что работает ПВО.

Около 21:54 там уточнили, что ПВО прекратило работу, в небе снова чисто.

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Напомним, этой ночью оккупанты запустили по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и 178 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов с 6 направлений.