Ночью страна-агрессорка запустила по Украине десятки дронов. Враг несколько раз подряд пытался поразить Староконстантинов.

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В Одессе слышали взрывы

В 12:03 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Военные предупредили о угрозе пусков баллистических ракет из Крыма.

Уже около 12:09 в Одессе был слышен мощный взрыв.

Как сообщают мониторинговые каналы, противник атаковал Южное в Одесском районе, расположенном примерно в 50 километрах от Одессы.

В 12:26 было доложено об отбое тревоги по баллистике.

Отметим, что ночью Воздушные силы уничтожили 44 "Шахеда". В целом противник выпустил по Украине 64 дрона. Также россияне ударили двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 из самолетов Ту-22М3.

Благодаря активному противодействию Сил обороны, большинство вражеских ракет не достигло желаемых целей. На утро атака "Шахедов" продолжалась для западных областей.