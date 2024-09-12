Вночі країна-агресорка запустила по Україні десятки дронів. Ворог кілька разів поспіль намагався уразити Старокостянтинів.

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В Одесі чули вибухи

О 12:03 на Одещині оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про існування загрози пусків балістичних ракет з Криму.

Вже біля 12:09 в Одесі було чути потужний вибух.

Як повідомляють моніторингові канали, противник атакував Южне в Одеському районі, що розташоване приблизно за 50 кілометрів від Одеси.

О 12:26 було повідомлено про відбій тривоги по балістиці.

Зазначимо, що уночі Повітряні сили знищили 44 "Шахеди". Загалом противник випустив по Україні 64 дрони. Також росіяни вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер-М", однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3.

Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей. Станом на ранок атака "Шахедів" тривала для західних областей.