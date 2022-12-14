В Одесской области сообщают о работе ПВО: ВСУ минусируют иранские "шахиды"

Днем 14 декабря в Одесской области прогремели взрывы. Вероятно, это были работы ПВО против иранских дронов-камикадзе.

Сообщения о взрывах появились около 17:15. По данным канала monitor, это звуки работы ПВО.

Обратите внимание Ваши ПВО спасают жизнь, – Подоляк Западу после сбития 13 "шахидов" над Киевом

ВСУ успешно сбивают иранские дроны

Оккупанты решили атаковать Юг с помощью иранских дронов-камикадзе. Однако украинские воины успешно минусируют вражеские дроны. В частности, по состоянию на 17:25 ВСУ сбили уже 2 дрона, но оккупанты могли запустить больше беспилотников.

Следует отметить, что воздушная тревога в регионе по состоянию на 17:30 не объявлена. По данным monitor, в воздушном пространстве региона есть еще дроны.

Враг атаковал Киевщину дронами

Утром 14 декабря около 6:00 в нескольких областях прозвучала воздушная тревога. Тогда была информация об угрозе атаки иранскими дронами со стороны Беларуси, однако впоследствии ее опровергли – враг запустил дроны-камикадзе с Юга.

К счастью, на этот раз обошлось без прилетов. Все 13 БПЛА врага удалось сбить. В то же время ущерб нанесли обломки этих же дронов, которые разлетались во время их уничтожения.

Известно, что обломки попали в одно административное сооружение. Еще четыре жилых дома получили незначительные повреждения. Всё это в Шевченковском районе Киева. Прошло без пострадавших.

Также известно, что обломок дрона попал в жилой дом в Вишневом Киевской области. Там тоже обошлось без пострадавших.

Предыдущая атака Одесщины дронами

10 декабря оккупанты запустили 15 дронов-камикадзе в Одесскую область. Нашим воинам удалось сбить 10 беспилотников, однако, к сожалению, 5 "мопедов" попали в энергообъекты, что привело почти к полному обесточиванию области. Стоит отметить, что страна-террорист атаковала, как только в регионе удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

Сейчас в регионе идет восстановление электроснабжения, но ОВА приняла решение подавать информацию о ремонтных работах ограниченно, ведь враг может ею воспользоваться для планирования следующей атаки.