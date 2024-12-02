Другой пограничник госпитализирован с различными травмами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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В Одесской области на блокпосту насмерть сбили пограничника

В Одесской области вечером 2 декабря около 18:00 произошло смертельное ДТП. Так, 66-летний водитель ВАЗ не отреагировал на дорожные знаки перед блокпостом и сбил двух пограничников. От полученных травм один служащий погиб на месте аварии, другой – получил многочисленные травмы.

Сейчас водителя задержали. Его проверили на состояние опьянения – мужчина был трезвым за рулем.

Следователи полиции уже начали уголовное производство по факту нарушения ПДД. Сейчас устанавливаются все детали аварии, продолжается досудебное расследование.