В Одесской области взорвался тепловоз: обгорели 3 человека, чудом обошлось без жертв

Нарушение правил пожарной безопасности едва не унесло человеческие жизни. В городе Арциз в Одесской области взорвался тепловоз, 3 пострадавших госпитализировали в больницы в тяжелом состоянии.

Сообщение о взрыве тепловоза в Арцизе на Привокзальной поступило в Службу спасения в 13:30. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.

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Загорелись горючее и локомотив

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что загорелся локомотив и горючее возле него. Пожар удалось ликвидировать за несколько часов, в 15:28. Всего к работам было привлечено 5 единиц техники и 22 спасателя.

В Одесской области взорвался тепловоз: смотрите видео

Обгорела почти половина тела: что известно о пострадавших

В результате пожара пострадали 3 человека 1976, 1983 и 1987 годов рождения. Они находятся в тяжелом состоянии, ожоги занимают 40 – 50% тела. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Причина пожара – человеческая халатность

Спасатели установили и причину пожара. Оказалось, что были нарушены правила пожарной безопасности при сварочных работах, что и привело к возгоранию.

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