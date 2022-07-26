Повідомлення про вибух тепловоза у Арцизі на Привокзальній надійшло до Служби порятунку о 13:30. Рятувальники одразу прибули на місце події.

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Загорілись пальне та локомотив

Прибувши на місце пожежники виявили, що загорівся локомотив та пальне біля нього. Пожежу вдалося ліквідувати аж за кілька годин, о 15:28. Загалом до робіт було залучено 5 одиниць техніки та 22 рятувальники.

Обгоріло майже пів тіла: що відомо про постраждалих

Внаслідок пожежі постраждало 3 людини 1976, 1983 та 1987 року народження. Вони перебувають у важкому стані, опіки займають 40 – 50% тіла. Їх госпіталізували до медичного закладу.

Причина пожежі – людська недбалість

Рятувальники встановили і причину пожежі. Виявилось, що були порушені правила пожежної безпеки під час зварювальних робіт, що й призвело до загоряння.