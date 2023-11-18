В Одесской области взрывы: ВСУ активно сбивают "Шахеды"
Воздушная тревога в ночь на 18 ноября продолжается. Сообщается о работе ПВО в Одесской области.
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 00:39. Людей призывали находиться в укрытиях гражданской защиты. Их нельзя покидать, пока не известят об отбое тревоги. Не забывайте об этом правиле, ведь оно спасает жизнь.
Обратите внимание Атака "Шахедами": В Киеве, области и Черниговской области работает ПВО
Впоследствии сообщили, что в Одесской области зафиксировали "Шахеды". Они двигались в направлении Одессы. Впоследствии в сети заявили о работе ПВО. Людей просили держаться подальше от окон.
Также в ночь на 18 ноября ПВО работала в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Хмельницкая область.
Спасибо защитникам украинского неба.
Не снимайте работу ПВО, которая работает по шахедам, и не отправляйте ничего в разные каналы,
– напомнил украинцам Андрей Ермак
– Глава Офиса Президента.
Кроме того, украинцев предостерегают, как важно доверять информацию из официальных источников. Российские оккупанты ежедневно придумывают все новые и новые фейки. Не стоит оставлять врагу никаких шансов на победу в информационном пространстве.