В Одесской области взрывы: ВСУ активно сбивают "Шахеды"

Воздушная тревога в ночь на 18 ноября продолжается. Сообщается о работе ПВО в Одесской области.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 00:39. Людей призывали находиться в укрытиях гражданской защиты. Их нельзя покидать, пока не известят об отбое тревоги. Не забывайте об этом правиле, ведь оно спасает жизнь.

Обратите внимание Атака "Шахедами": В Киеве, области и Черниговской области работает ПВО

Впоследствии сообщили, что в Одесской области зафиксировали "Шахеды". Они двигались в направлении Одессы. Впоследствии в сети заявили о работе ПВО. Людей просили держаться подальше от окон.

Также в ночь на 18 ноября ПВО работала в:

Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Хмельницкая область.

Спасибо защитникам украинского неба.

Не снимайте работу ПВО, которая работает по шахедам, и не отправляйте ничего в разные каналы,

– напомнил украинцам Андрей Ермак

– Глава Офиса Президента.

Кроме того, украинцев предостерегают, как важно доверять информацию из официальных источников. Российские оккупанты ежедневно придумывают все новые и новые фейки. Не стоит оставлять врагу никаких шансов на победу в информационном пространстве.