В морском порту Одессы возникло разрушение склада: есть погибший и пострадавший

В результате разрушения складского помещения в Одессе есть погибший и пострадавший. Они оба находились под завалами.

На территории Одесского морского торгового порта 20 июля возникло разрушение складского здания. На место прибыли спасатели и обнаружили, что под завалами два человека.

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Один из мужчин погиб

Работники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента и бензореза деблокировали гражданина, 1990 года рождения. Ему оказали домедицинскую помощь и передали медикам.

К сожалению, второго человека, гражданина 1993 года рождения, спасатели изъяли без признаков жизни,

– говорится в сообщении.

В то же время там также назвали вероятную причину разрушения – нарушение техники безопасности при строительных работах.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.