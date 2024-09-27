В одной из областей вводили аварийные отключения света, но отменили через 30 минут
Источник:Сумыоблэнерго
В Сумской области 27 сентября вводили аварийные отключения света. К счастью, действовали они в некоторых районах всего 30 минут.
Об отключении стало известно в 9:25. Об этом сообщали Сумыоблэнерго.
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Отключение света в Сумской области отменили
Первоначально отключения были введены в полном объеме только в Шосткинском, Роменском и Конотопском районах.
"Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области в 09:25 введены СГАО в полном объеме (Шосткинский, Роменский и Конотопский районы)", - писали в Сумыоблэнерго.
В 9:46 стало известно, что графики отключения были введены для всех 10 очередей потребителей.
Впрочем, свет в дома жителей Сумщины быстро вернули: жители Шосткинского, Роменского и Конотопского районов были без электроснабжения полчаса, остальные районы – чуть больше 10 минут.
В 09:57 указанием НЭК "Укрэнерго" отмена графиков ГАВ и СГАВ,
– сообщили в облэнерго.