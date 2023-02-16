В одном из районов Киева из-за аварии срочно отключили свет

Из-за аварии на энергооборудовании Киевтеплоэнерго отключили свет в Голосеевском районе столицы. Однако специалисты решают проблему.

Оборудование питает транзитные линии ДТЭК Киевские электросети. Отмечали, что ремонтные работы должны продолжаться ориентировочно до 19:00.

Что известно об аварии

Энергетики сообщают, что в работе осталась одна линия, которая питает Голосеевский район столицы. Она не может передать всю необходимую электроэнергию и перегружается.

Поэтому Укрэнерго предоставляет распоряжение снижать потребление. Для некоторых потребителей отключения будут по графику, пока Киевтеплоэнерго не возобновит работу своего оборудования.