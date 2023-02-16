Обладнання живить транзитні лінії ДТЕК Київські електромережі. Зазначали, що ремонтні роботи мали тривати орієнтовно до 19:00.

До речі Розслаблятися рано, – Укренерго про відключення світла в Україні

Що відомо про аварію

Енергетики повідомляють, вроботі залишилась одна лінія, яка живить Голосіївський район столиці. Вона не може передати всю необхідну електроенергію і перевантажується.

Через це Укренерго надає розпорядження знижувати споживання. Для деяких споживачіввідключення будуть за графіком, поки Київтеплоенерго не відновить роботу свого обладнання.

Фахівці працюють, аби перезавантажити жителів Пирогово у Голосіївському районі на інші джерела. У коментарях люди пишуть, що після 19:00 світла ще не було.