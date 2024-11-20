Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.
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В Киеве вспыхнул пожар
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в результате атаки беспилотников России по Киеву произошло падение обломков в Днепровском районе города. В результате этого произошел пожар в одной из квартир в многоэтажке.
Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома. Относительно пострадавших информация уточняется,
– сообщил Попко.
Других деталей относительно последствий российской атаки в КМВА не сообщали.
Важно! Сейчас в Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги, однако угроза сохраняется на Киевщине. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытии.
Во время массированной атаки 17 ноября враг также атаковал Киев. Обломки сбитых дронов обнаружили в разных районах. В частности, обломки беспилотника обнаружили в Киевском водохранилище. Их обнаружил житель села Лебедевка во время прогулки.