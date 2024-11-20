Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

До теми У Києві вибухи: знову працює ППО у місті та області

У Києві спалахнула пожежа

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок атаки безпілотників Росії по Києву сталося падіння уламків в Дніпровському районі міста. Унаслідок цього сталася пожежа в одній із квартир у багатоповерхівці.

Сталося загорання у квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється,

– повідомив Попко.

Інших деталей щодо наслідків російської атаки у КМВА не повідомляли.

Важливо! Наразі у Києві пролунав відбій повітряної тривоги, проте загроза зберігається на Київщині. Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою і залишатися в укритті.

Під час масованої атаки 17 листопада ворог також атакував Київ. Уламки збитих дронів виявили у різних районах. Зокрема, уламки безпілотника виявили у Київському водосховищі. Їх виявив мешканець села Лебедівка під час прогулянки.