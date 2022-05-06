В Офисе Президента заявили, что новый этап спасения людей с "Азовстали" уже продолжается
6 мая 2022 , 09:22Читати новину українською
Источник:телеграм Андрея Ермака
Новый этап эвакуации гражданского населения с "Азовстали" в Мариуполе уже продолжается. В Офисе Президента пообещали обнародовать вскоре детали.
Об этом в соцсетях сообщил председатель ОП Андрей Ермак. Он отметил, что пока больше информации разгласить не могут.
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Из Мариуполя в результате спецоперации ООН вывезли 500 человек
Утром 6 мая руководитель Офиса Президента отметил, что два предыдущих этапа эвакуации из Мариуполя и "Азовстали" в частности были успешными. Удалось вывести из разрушенного россиянами города около 500 человек.
Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных,
– заверил Ермак.