В Офисе Генпрокурора отреагировали на возможную причастность сотрудника к мошенническим колл-центрам
В пятницу, 4 сентября, НАБУ и САП объявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, возглавляемой должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины. В ОГП прокомментировали информацию о возможной причастности сотрудника к мошенническим колл-центрам.
В ведомстве подчеркнули, что ведут системную работу по противодействию колл-центрам. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Что известно о деле?
Вечером 4 сентября антикоррупционные органы НАБУ и САП объявили о проведении операции по разоблачению преступной организации. По данным правоохранительных органов, речь идет о масштабной схеме, которая, возможно, сочетала незаконную деятельность мошеннических колл-центров с последующим сокрытием происхождения полученных средств.
Народный депутат Алексей Гончаренко написал, что НАБУ задержало заместителя начальника международного департамента Генпрокуратуры Сергея Кропиву. Однако официального подтверждения пока нет.
В Офисе Генерального прокурора отреагировали на подозрение в противоправной деятельности в отношении одного из сотрудников. В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства должны быть установлены в ходе следствия.
В ОГП заявили, что окажут антикоррупционным органам полное содействие и предоставят всю необходимую информацию в рамках закона.
Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке,
– отреагировали в ведомстве.
Также они отметили, что сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности, отстранят от исполнения служебных обязанностей на время проведения досудебного расследования.