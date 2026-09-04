В Офисе Генпрокурора отреагировали на возможную причастность сотрудника к мошенническим колл-центрам

В пятницу, 4 сентября, НАБУ и САП объявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, возглавляемой должностным лицом Офиса Генерального прокурора Украины. В ОГП прокомментировали информацию о возможной причастности сотрудника к мошенническим колл-центрам.

В ведомстве подчеркнули, что ведут системную работу по противодействию колл-центрам. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно о деле?

Вечером 4 сентября антикоррупционные органы НАБУ и САП объявили о проведении операции по разоблачению преступной организации. По данным правоохранительных органов, речь идет о масштабной схеме, которая, возможно, сочетала незаконную деятельность мошеннических колл-центров с последующим сокрытием происхождения полученных средств.

Народный депутат Алексей Гончаренко написал, что НАБУ задержало заместителя начальника международного департамента Генпрокуратуры Сергея Кропиву. Однако официального подтверждения пока нет.

В Офисе Генерального прокурора отреагировали на подозрение в противоправной деятельности в отношении одного из сотрудников. В ведомстве подчеркнули, что все обстоятельства должны быть установлены в ходе следствия.

В ОГП заявили, что окажут антикоррупционным органам полное содействие и предоставят всю необходимую информацию в рамках закона.

Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке,

– отреагировали в ведомстве.

Также они отметили, что сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности, отстранят от исполнения служебных обязанностей на время проведения досудебного расследования.