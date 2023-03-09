Основными целями противника оставались объекты критической инфраструктуры, однако враг атаковал и жилые дома. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди населения.

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Как россияне готовились к атаке 9 марта

Спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что готовя массированный ракетный удар, враг вывел на боевое дежурство 3 надводных ракетоносителя, снаряженные до 24 ракет типа "Калибр".

Российские силы применили смешанную тактику, используя ракеты разного базирования и дроны-камикадзе.

"Применив смешанную тактику, в течение ночи враг атаковал территорию Украины дронами-камикадзе, и несколькими волнами ракет разного базирования, задействовав авиацию, флот и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы",

– сказал Назаров .

Важно! После завершения атаки в Черном море продолжает находиться 8 кораблей, среди которых остаются 2 надводных ракетоносителя с недоиспользованным запасом "Калибров". В ОК "Юг" подчеркнули, что угроза ракетных ударов остается, сигналы воздушных тревог нельзя игнорировать.

Последствия массированного обстрела по Украине 9 марта

9 марта россияне атаковали объекты критической инфраструктуры и жилых домов в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях.

К сожалению, есть попадание в объекты энергетики и гражданские дома. В результате этого обстрела погибли 6 человек. Россияне убили 5 гражданских во Львовской области и 1 человека в Днепропетровской. Также во многих областях есть раненые.

Всего в течение этого обстрела россияне совершили 81 пуск ракет . Из них: