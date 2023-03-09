Основными целями противника оставались объекты критической инфраструктуры, однако враг атаковал и жилые дома. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди населения.
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Как россияне готовились к атаке 9 марта
Спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что готовя массированный ракетный удар, враг вывел на боевое дежурство 3 надводных ракетоносителя, снаряженные до 24 ракет типа "Калибр".
Российские силы применили смешанную тактику, используя ракеты разного базирования и дроны-камикадзе.
"Применив смешанную тактику, в течение ночи враг атаковал территорию Украины дронами-камикадзе, и несколькими волнами ракет разного базирования, задействовав авиацию, флот и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы",
– сказал Назаров.
Последствия массированного обстрела по Украине 9 марта
9 марта россияне атаковали объекты критической инфраструктуры и жилых домов в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях.
К сожалению, есть попадание в объекты энергетики и гражданские дома. В результате этого обстрела погибли 6 человек. Россияне убили 5 гражданских во Львовской области и 1 человека в Днепропетровской. Также во многих областях есть раненые.
Всего в течение этого обстрела россияне совершили 81 пуск ракет. Из них:
- 28 пусков – крылатых ракет Х-101, Х-555;
- 20 пусков – ракет "Калибр" (из трех носителей с Черного моря);
- 6 пусков – сверхзвуковых ракет Х-22;
- 6 пусков – гиперзвуковых ракет "Кинжал";
- 8 пусков – управляемых авиационных ракет (это Х-31, Х-59, выпускаемых с Су-35);
- 13 пусков – ракет с зенитно-ракетных систем С-300;
- 8 – беспилотных комплексов "Шахид".