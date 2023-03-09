Основними цілями противника залишалися об'єкти критичної інфраструктури, проте ворог атакував і житлові будинки. На жаль, є жертви та постраждалі серед населення.

До теми Одна з найбільших за рік великої війни: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня

Як росіяни готувались до атаки 9 березня

Спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що готуючи масований ракетний удар, ворог вивів на бойове чергування 3 надводні ракетоносії, споряджені до 24 ракета типу "Калібр".

Російські сили застосували змішану тактику, використовуючи ракети різного базування та дрони-камікадзе.

Застосувавши змішану тактику, протягом ночі ворог атакував територію України дронами-камікадзе, і кількома хвилями ракет різного базування, задіявши авіацію, флот і наземні оперативно-тактичні ракетні комплекси,

– сказав Назаров.

Важливо! Після завершення атаки в Чорному морі продовжує перебувати 8 кораблів, серед яких лишаються 2 надводних ракетоносії із недовикористаним запасом "Калібрів". В ОК "Південь" наголосили, що загроза ракетних ударів залишається, сигнали повітряних тривог не можна ігнорувати.

Наслідки масованого обстрілу по Україні 9 березня

9 березня росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у Києві, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Вінницькій областях.

На жаль, є влучання в об'єкти енергетики та цивільні будинки. Внаслідок цього обстрілу загинули 6 людей. Росіяни вбили 5 цивільних у Львівській області та 1 людину в Дніпропетровській. Також у багатьох областях є поранені.

Загалом протягом цього обстрілу росіяни здійснили 81 пуск ракет. З них: