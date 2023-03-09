Основними цілями противника залишалися об'єкти критичної інфраструктури, проте ворог атакував і житлові будинки. На жаль, є жертви та постраждалі серед населення.
До теми Одна з найбільших за рік великої війни: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня
Як росіяни готувались до атаки 9 березня
Спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що готуючи масований ракетний удар, ворог вивів на бойове чергування 3 надводні ракетоносії, споряджені до 24 ракета типу "Калібр".
Російські сили застосували змішану тактику, використовуючи ракети різного базування та дрони-камікадзе.
Застосувавши змішану тактику, протягом ночі ворог атакував територію України дронами-камікадзе, і кількома хвилями ракет різного базування, задіявши авіацію, флот і наземні оперативно-тактичні ракетні комплекси,
– сказав Назаров.
Наслідки масованого обстрілу по Україні 9 березня
9 березня росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у Києві, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Вінницькій областях.
На жаль, є влучання в об'єкти енергетики та цивільні будинки. Внаслідок цього обстрілу загинули 6 людей. Росіяни вбили 5 цивільних у Львівській області та 1 людину в Дніпропетровській. Також у багатьох областях є поранені.
Загалом протягом цього обстрілу росіяни здійснили 81 пуск ракет. З них:
- 28 пусків – крилатих ракет Х-101, Х-555;
- 20 пусків – ракет "Калібр" (з трьох носіїв з Чорного моря);
- 6 пусків – надзвукових ракет Х-22;
- 6 пусків – гіперзвукових ракет "Кинджал";
- 8 пусків – керованих авіаційних ракет (це Х-31, Х-59, які випускають з Су-35);
- 13 пусків – ракет з зенітно-ракетних систем С-300;
- 8 – безпілотних комплексів "Шахід".