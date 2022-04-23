В ОК "Юг" рассказали, как сейчас ведет себя враг на Черном море

После утраты своего флагмана россияне отошли от украинских берегов. Враг может производить ракетные обстрелы, но подходить ближе уже боится.

Как сообщили в ОК "Юг", наши силы контролируют ситуацию в Одесской области. Враг еще блокирует судоходство и пытается проводить поисково-спасательные работы в зоне, где затонул крейсер "Москва".

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Угроза с моря

Сообщается, что враг сохраняет возможность наносить ракетные удары с акватории Черного моря.

Кроме того, на побережье волны вынесли 2 мины. Наши военные оперативно ликвидировали угрозу.

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