В ОК "Юг" рассказали, как сейчас ведет себя враг на Черном море
23 апреля 2022 , 01:53Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
После утраты своего флагмана россияне отошли от украинских берегов. Враг может производить ракетные обстрелы, но подходить ближе уже боится.
Как сообщили в ОК "Юг", наши силы контролируют ситуацию в Одесской области. Враг еще блокирует судоходство и пытается проводить поисково-спасательные работы в зоне, где затонул крейсер "Москва".
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Угроза с моря
Сообщается, что враг сохраняет возможность наносить ракетные удары с акватории Черного моря.
Кроме того, на побережье волны вынесли 2 мины. Наши военные оперативно ликвидировали угрозу.
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