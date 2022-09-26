В оккупированной Новой Каховке слышали до 12 взрывов: могли попасть по мосту на ГЭС

В оккупированной Новой Каховке 26 сентября прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщают, что они были от 10 до 12.

Пока официальной информации о случившемся нет. Однако российские пропагандисты уже успели заявить о работе ПВО.

Важно Один обрушился, другой едва стоит, – швейцарский исследователь о мостах в Новой Каховке

В то же время в украинских телеграм-каналах пишут о точечных попаданиях по мосту через Каховскую ГЭС. Добавим, что удары по мосту не редкость.

Ранее утверждали, что в результате ударов ВСУ мост возле дамбы в Новой Каховке мог обрушиться. Обнародовали спутниковые снимки, на которых видны серьезные повреждения. Половина пролета вроде бы совершенно разрушена, другая половина – сильно повреждена.

Еще 24 августа ВСУ ударили по мосту через Каховскую ГЭС в Херсонской области. Тогда в сети появились фото моста, тогда было видно, что он фактически весь в дырах.

Звуки прилетов в Херсонской области: смотрите видео

Россияне захватили Каховскую ГЭС: какая там ситуация

Оккупанты захватили Каховскую ГЭС еще в начале полномасштабного вторжения. 5 сентября из-за боевых действий Каховскую ГЭС отключили от энергосистемы. По состоянию на 6 сентября Каховская ГЭС снова продолжает работать в энергосистеме.

"Укргидроэнерго" информирует, что дважды в неделю на станцию ​​допускаются ремонтные бригады, проводящие осмотры и пытающиеся поддерживать работоспособное состояние оборудования.

В то же время оперативные ремонты не выполняются. На Каховскую ГЭС невозможно доставлять запчасти, чтобы проводить качественные ремонты и подготовку к осенне-зимнему периоду. В "Укргидроэнерго" подчеркнули, что Каховская ГЭС может работать достаточно долго, если не будет внешнего вмешательства в ее деятельность. В частности, обстрелы линий электропередач, подстанций, уничтожение оборудования.

Интересно – Как выглядит уничтоженный мост возле Каховской ГЭС: смотрите видео