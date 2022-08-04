Подробности рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что за этим стоят украинские партизаны.

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Гайдай объяснил, что в оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными "властями". В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель".

Оба ранены. Партизаны – сила. Беловодск – это Украина,

– подчеркнул Гайдай.

Гайдай о роли партизан в Луганской области

На оккупированных территориях Луганской области россиянам не дают спокойно спать партизаны.

"У нас начали работать партизаны, и достаточно удачно. Это не только расклейка листовок, но еще и уничтожение объектов инфраструктуры. Это очень помогает тормозить атаки и продвижение российской армии", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

В частности, в конце июля партизаны в Луганской области уничтожили распределительную коробку управления железной дорогой. Это существенно усложнило врагу подвоз железной дорогой боеприпасов на фронт.

Также партизаны держат в напряжении оккупантов в поселке городского типа Троицкое. Как сообщили в Луганской ОВА, там ждут деоккупацию и пугают россиян украинскими поздравлениями. В поселке расклеили листовки, на которых указано, что "Троицкое – это Украина".

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