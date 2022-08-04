Деталі розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що за цим стоять українські партизани.

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Гайдай пояснив, що в окупованому Біловодську обстріляли автівку з місцевою "владою". У машині перебували так звані "мер" і його "заступник".

Обидва поранені. Партизани – сила. Біловодськ – це Україна,

– наголосив Гайдай.

Гайдай про роль партизанів на Луганщині

На окупованих територіях Луганщини росіянам не дають спокійно спати партизани.

"У нас почали працювати партизани, і достатньо вдало. Це не тільки розклеювання листівок, а ще й знищення об'єктів інфраструктури. Це дуже допомагає гальмувати атаки та просування російської армії", – наголосив очільник Луганської ОВА.

Зокрема, наприкінці липня партизани на Луганщині знищили розподільчу коробку керування залізницею. Це суттєво ускладнило ворогу підвезення залізницею боєприпасів на фронт.

Також партизани тримають у напрузі окупантів у селищі міського типу Троїцьке. Як повідомили у Луганській ОВА, там чекають на деокупацію і лякають росіян українськими вітаннями. У селищі розклеїли листівки, на яких вказано, що "Троїцьке – це Україна".

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