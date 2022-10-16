В оккупированном Бердянске – мощный пожар: СМИ пишут о детонации

Во временно оккупированном Бердянске российские военные не имеют покоя. Вечером 16 октября в городе вспыхнул мощный пожар.

Пока неизвестно, что именно случилось. Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео с места происшествия около 20 часов.

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Демилитаризация склада оккупантов в Бердянске только что,

– написал Цаплиенко.

На видео виден пожар, а также слышны звуки взрывов.

В Бердянске случился мощный пожар: видео

Пожар некому тушить

Пожар случился в микрорайоне Колония. По данным телеграм-канала "Бердянск Сейчас", горит не база оккупантов, а сухая трава и камыш. Пока невозможно точно сказать, какая версия является правдивой.