В оккупированном Бердянске – мощный пожар: СМИ пишут о детонации

16 октября 2022 , 20:01
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Источник:

телеграм-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Во временно оккупированном Бердянске российские военные не имеют покоя. Вечером 16 октября в городе вспыхнул мощный пожар.

Пока неизвестно, что именно случилось. Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео с места происшествия около 20 часов.

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Демилитаризация склада оккупантов в Бердянске только что,
– написал Цаплиенко.

На видео виден пожар, а также слышны звуки взрывов.

В Бердянске случился мощный пожар: видео

 

Пожар некому тушить

Пожар случился в микрорайоне Колония. По данным телеграм-канала "Бердянск Сейчас", горит не база оккупантов, а сухая трава и камыш. Пока невозможно точно сказать, какая версия является правдивой.

 
Автор: Софія Мінджоса