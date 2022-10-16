Наразі невідомо, що саме трапилося. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео з місця події близько 20 години.

Цікаво Це наш Херсон і Бердянськ, – Зеленський звернувся у День міст до населених пунктів в окупації

Демілітаризація складу окупантів в Бердянську щойно,

– написав Цаплієнко.

На відео видно пожежу, а також чути звуки вибухів.

У Бердянську трапилася потужна пожежа: відео

Пожежу нема кому гасити

Пожежа трапилася у мікрорайоні Колонія. За даними телеграм-каналу "Бердянск Сейчас", горить не база окупантів, а суха трава й очерет. Наразі неможливо точно сказати, яка версія є правдивою.