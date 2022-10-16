Палає у центрі міста, повідомляє 24 канал. Так звана "мерія" бойовиків зазнала серйозних руйнувань.

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Що відбувається у Донецьку

Унаслідок ранкової бавовни в так званій "мерії" Донецька не лише постраждало приміщення, але й автомобілі на парковці – щонайменше 3 автівки згоріли. Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибух у центрі міста, після якого і здійнявся дим, був дуже потужним.

Бавовна у донецькій "мерії": дивіться відео

Щодо самої "мерії", то їй "стало трохи зле" – вікна повилітали, стіни та стеля посипалися. При чому вікна повилітали на всіх поверхах будівлі.

Як тепер виглядає "мерія" / Фото з соцмереж

Відомо, що серед цивільних постраждалих унаслідок "бавовни" нема. Водночас втрати бойовиків та окупантів зараз з'ясовують. Цікаво, що пропагандисти часто просять "ударів по центрах ухвалення рішень". Прохання пропагандистів виконане, але є один нюанс.

Як виглядає "центр ухвалення рішень" у Донецьку: дивіться відео

Пропагандисти в істериці звинувачують в обстрілах ЗСУ, однак чимало користувачів мережі зауважують, що прильоти відбулися в неділю – в день, коли малоймовірно, що в так званій "мерії" було багато людей. Крім того, для бойовиків та окупантів вже стало традицією організовувати обстріли Донецька і заявляти про нібито обстріли з боку України.

"Бавовна" завітала і до Нової Каховки

Крім Донецька, ранок почався не з кави і в тимчасово окупованій Новій Каховці. За свідченнями місцевих мешканців, пролунало близько 10 вибухів.

Поки що невідомо, що саме вибухнуло у місті. Однак, з огляду на те, що там доволі часто відбуваються такі речі – варто чекати хороших новин.

Попередній приліт в адміністрацію окупантів

17 вересня пролунали вибухи у Донецьку, а згодом стало відомо про прильоти в адміністрацію Ворошиловського району міста.

Над містом здійнявся стовп чорного диму. Тоді окупанти та бойовики закрили підвал Ворошиловської податкової, через що місцеві мешканці бідкалися, що їм нема де ховатися.

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