Палає у центрі міста, повідомляє 24 канал. Так звана "мерія" бойовиків зазнала серйозних руйнувань.
Зверніть увагу На Луганщині кадирівці почали виселяти людей зі своїх помешкань
Що відбувається у Донецьку
Унаслідок ранкової бавовни в так званій "мерії" Донецька не лише постраждало приміщення, але й автомобілі на парковці – щонайменше 3 автівки згоріли. Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибух у центрі міста, після якого і здійнявся дим, був дуже потужним.
Бавовна у донецькій "мерії": дивіться відео
Щодо самої "мерії", то їй "стало трохи зле" – вікна повилітали, стіни та стеля посипалися. При чому вікна повилітали на всіх поверхах будівлі.
Як тепер виглядає "мерія" / Фото з соцмереж
Відомо, що серед цивільних постраждалих унаслідок "бавовни" нема. Водночас втрати бойовиків та окупантів зараз з'ясовують. Цікаво, що пропагандисти часто просять "ударів по центрах ухвалення рішень". Прохання пропагандистів виконане, але є один нюанс.
Як виглядає "центр ухвалення рішень" у Донецьку: дивіться відео
Пропагандисти в істериці звинувачують в обстрілах ЗСУ, однак чимало користувачів мережі зауважують, що прильоти відбулися в неділю – в день, коли малоймовірно, що в так званій "мерії" було багато людей. Крім того, для бойовиків та окупантів вже стало традицією організовувати обстріли Донецька і заявляти про нібито обстріли з боку України.
"Бавовна" завітала і до Нової Каховки
Крім Донецька, ранок почався не з кави і в тимчасово окупованій Новій Каховці. За свідченнями місцевих мешканців, пролунало близько 10 вибухів.
Поки що невідомо, що саме вибухнуло у місті. Однак, з огляду на те, що там доволі часто відбуваються такі речі – варто чекати хороших новин.
Попередній приліт в адміністрацію окупантів
17 вересня пролунали вибухи у Донецьку, а згодом стало відомо про прильоти в адміністрацію Ворошиловського району міста.
Над містом здійнявся стовп чорного диму. Тоді окупанти та бойовики закрили підвал Ворошиловської податкової, через що місцеві мешканці бідкалися, що їм нема де ховатися.
Цікаво – у Бєлгороді та Єкатеринбурзі пролунали вибухи: дивіться відео