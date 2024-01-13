В оккупированном Бердянске раздался взрыв: местные видят, что поднимается дым

В оккупированном Бердянске в Запорожье утром 13 января прогремели взрывы. Хлопок посетил оккупантов, в небо после взрывов поднялся столб дыма.

О громких взрывах в городе сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Бердянск – громко. Вся Украина "тревожилась", оккупированные территории решили не отставать. Жители курортного города сообщили о звуках взрывов, после которых в нескольких районах виден дым", – иронично написал Федоров.

Местные жители в телеграмм-каналах сообщили, что в небо поднимается столб дыма.

" Дым из района комендатуры. Со стороны парка Шмидта столб дыма в районе Приморки. ", – говорится в сообщении.